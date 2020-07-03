Бульвар Шоубиз
 
03 июля, 2020
 
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"Думала, Пугачева так омолодилась", "Порнушка". Loboda в новом образе обсуждают в Instagram

Подписчики украинской певицы Loboda, строящей карьеру в РФ, предположили, что она снимает порнофильм.

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Loboda: Угадайте, что снимаем!
Loboda: Угадайте, что снимаем!
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram селфи-ролик, который сняла стоя перед зеркалом, показав новую прическу: прямую челку и выпрямленные волосы. В ролике она ест печенье и пританцовывает в ультраминиплатье, демонстрируя нижнюю часть ягодиц.

"Угадайте, что снимаем!" – обратилась к подписчикам исполнительница.

"Порнофильм", – ответила bezzrezona.

"Да-да, такая загадка, прям не угадать, я тоже думаю что порнушка", – согласилась anyuta_nyc.

"Господи, испугалась... Думала, Пугачева так омолодилась. Ой, слава богу, что это Лобода, ей можно все с такими ногами", – написала liubovvomanova, отметив сходство образа Loboda и российской певицы Аллы Пугачевой.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.

Теги: Алла Пугачева, Светлана Лобода, Loboda, певица, порно
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