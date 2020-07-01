Мать певицы Loboda обнародовала свадебные снимки младшей дочери, сделанные под Киевом

Мать проживающей в России украинской певицы Loboda на своей странице в Instagram разместила свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания ее младшей дочери Ксении – год назад сестра артистки вышла замуж за украинского бизнесмена Артема Аурсалиди.
"В день годовщины свадьбы хочу пожелать неиссякаемой веры друг в друга", – подписала снимки Наталия Лобода.
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В этот счастливый и самый светлый день вашей жизни, в день годовщины свадьбы, хочу пожелать неиссякаемой веры друг в друга! Пусть все бытовые и материальные проблемы не встанут у вас на пути! Пусть ваш дом всегда наполняет только взаимопонимание, неугасаемая любовь и безграничное счастье! Пусть с каждым днем ваша любовь становится еще крепче, надежнее и сильнее! Желаю вам, чтобы ваши сердца всегда бились в одном ритме для того, чтобы каждый из вас всегда знал о переживаниях и чувствах другого! Желаю вам поддерживать и любить друг друга, несмотря ни на какие превратности судьбы! Вы ведь созданы друг для друга! Счастья вам и искренней любви!И пусть те самые важные , трогательные и искренние слова свадебной клятвы, произнесённые ровно год назад, будут вашим девизом жизни .
Ксения Лобода на своей странице в микроблоге в годовщину свадьбы опубликовала поздравление, адресованное своему мужу Артему Аурсалиди.
"Нашей семье уже год – это только начало всего замечательного, что нас с тобой ждет впереди", – написала Ксения Лобода,
"Бучанский парк?" – узнали локацию на фото ее подписчики.
"Да", – подтвердила догадки сестра певицы.
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Нашей семье уже год * это только начало всего замечательного что нас ещё с тобой ждёт впереди вдвоём мы сможем все
Ксения Лобода – младшая сестра Светланы Лободы (Loboda), она родилась в 1992 году. Свадьба Лободы и Аурсалиди состоялась 29 января 2019 года. Ведущим мероприятия был Анатолий Анатолич. Певица Loboda была на церемонии бракосочетания вместе со своей старшей дочерью Евой.
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.