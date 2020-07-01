Мать певицы Loboda обнародовала свадебные снимки младшей дочери, сделанные под Киевом

Мать проживающей в России украинской певицы Loboda Наталия Лобода поздравила младшую сестру артистки Ксению и ее мужа Артема Аурсалиди с первой годовщиной свадьбы.

Мать проживающей в России украинской певицы Loboda на своей странице в Instagram разместила свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания ее младшей дочери Ксении – год назад сестра артистки вышла замуж за украинского бизнесмена Артема Аурсалиди.

"В день годовщины свадьбы хочу пожелать неиссякаемой веры друг в друга", – подписала снимки Наталия Лобода.

Ксения Лобода на своей странице в микроблоге в годовщину свадьбы опубликовала поздравление, адресованное своему мужу Артему Аурсалиди.

"Нашей семье уже год – это только начало всего замечательного, что нас с тобой ждет впереди", – написала Ксения Лобода,

"Бучанский парк?" – узнали локацию на фото ее подписчики.

"Да", – подтвердила догадки сестра певицы.

Ксения Лобода – младшая сестра Светланы Лободы (Loboda), она родилась в 1992 году. Свадьба Лободы и Аурсалиди состоялась 29 января 2019 года. Ведущим мероприятия был Анатолий Анатолич. Певица Loboda была на церемонии бракосочетания вместе со своей старшей дочерью Евой.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.