"Ее носят на руках". Loboda в мини-платье показала подарок от того, кто ее любит

Проживающая в России украинская певица Loboda на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена с букетом роз синего цвета.
Артистка позирует в кадре в мини-платье черного цвета и босоножках на каблуке.
"Любая девочка любит, когда ее любят", – написала она, не указав, кто подарил ей розы.
"Удобно на шпильках ходить по траве?" – поинтересовались у певицы ее фолловеры, обратив внимание на обувь.
"Ее носят на руках", – предположили подписчики.
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Ранее певица обнародовала фото, на котором позировала с красными розами. По словам артистки, цветы стали для нее сюрпризом.
Loboda (Светлана Лобода) в 2004 года стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.
Loboda – мать двух детей. Девятилетняя Ева – старшая дочь певицы от хореографа Андрея Царя, с которым артистка рассталась в 2014 году.
Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.