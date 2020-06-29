"Ее носят на руках". Loboda в мини-платье показала подарок от того, кто ее любит

Проживающая в России украинская певица Loboda призналась, что ей нравится быть любимой.

Loboda: Любая девочка любит, когда ее любят Фото: lobodaofficial / Instagram

Проживающая в России украинская певица Loboda на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена с букетом роз синего цвета.

Артистка позирует в кадре в мини-платье черного цвета и босоножках на каблуке.

"Любая девочка любит, когда ее любят", – написала она, не указав, кто подарил ей розы.

"Удобно на шпильках ходить по траве?" – поинтересовались у певицы ее фолловеры, обратив внимание на обувь.

"Ее носят на руках", – предположили подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram любая девочка любит , когда ее любят Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 28 Июн 2020 в 11:36 PDT

Ранее певица обнародовала фото, на котором позировала с красными розами. По словам артистки, цветы стали для нее сюрпризом.





Loboda (Светлана Лобода) в 2004 года стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.

Loboda – мать двух детей. Девятилетняя Ева – старшая дочь певицы от хореографа Андрея Царя, с которым артистка рассталась в 2014 году.

Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.