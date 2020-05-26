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26 мая, 2020
 
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"Как бы высоко ты ни летал, тебе нужна любовь". Loboda презентовала клип, смонтированный из фрагментов личного видеоархива

Проживающая в России украинская певица Loboda презентовала клип на песню "Мой". Премьера видео состоялась 26 мая на YouTube-канале певицы. По словам артистки, клип смонтирован из ранее отснятых видео. В кадре певица запечатлена во время выступления на концертах и общения с дочерьми, на отдыхе и тренировках. В клип также вошли фрагменты, снятые любительской камерой в кабинете ультразвукового исследования: беременная второй дочерью Loboda лежит на кушетке, а на монитор выведено изображение плода. "Это калейдоскоп живых картинок из тысячи и одной жизни женщины. Это сотни портретов, настроений, эмоций, которые, подчас, остаются недоступными для случайных людей. Как бы высоко ты ни летал, тебе нужна любовь", – анонсировала премьеру певица.

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Loboda: Это калейдоскоп картинок из тысячи и одной жизни женщины
Loboda: Это калейдоскоп картинок из тысячи и одной жизни женщины
Фото: lobodaofficial / Instagram

видео

Видео: LOBODA / YouTube
Теги: Россия, Украина, Светлана Лобода, клип, видеоклип, певица
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