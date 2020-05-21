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21 мая, 2020
 
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Loboda поздравила дочь с днем рождения. Поклонники заявили, что она перепутала дату

Проживающая в России украинская певица Loboda родила младшую дочь Тильду 24 мая 2018 года, но поздравление в социальных сетях опубликовала 21 мая.

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Певица родила Тильду 24 мая 2018 года
Певица родила Тильду 24 мая 2018 года
Фото: lobodaofficial / Instagram

Проживающая в России украинская певица Loboda 21 мая опубликовала серию снимков, на которых запечатлена со старшей дочерью Евой и младшей Тильдой. Публикацию певица посвятила двухлетию младшей дочери.

"Сегодня два года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды. Она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы бесконечны", – подписала публикацию певица.

"Всегда думала, что у Тильды день рождения 24 мая. Что-то пошло не так", – отреагировали на пост фолловеры артистки.

"Всегда же 24-го было", – удивляются подписчики.

"Разве у Тильды день рождения не 24-го числа?" – пишут поклонники Loboda.

Певица в настоящее время не прокомментировала ситуацию.

В 2019 году певица поздравила младшую дочь в социальных сетях 24 мая.

Дочь Тильду певица родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США, отцовство приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Старшая дочь певицы Ева родилась 9 апреля 2011 года. Ее отец – хореограф Андрей Царь, с которым Loboda рассталась в 2014 году.

Теги: Россия, Украина, Светлана Лобода, певица
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