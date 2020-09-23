Лолита перевоплотилась в Диту фон Тиз, Уайнхаус, Раневскую и Элизабет Тейлор

Российская певица Лолита Милявская для проекта журнала Flacon предстала в образах актрисы бурлеска Диты фон Тиз, певицы Эми Уайнхаус, актрис Фаины Раневской и Элизабет Тейлор.

Лолита о героинях ролика: Они талантливы на грани гениальности. Они все порочны Скриншот: lolitamilyavskaya / Instagram

Российская певица Лолита опубликовала в Instagram бэкстейдж съемки для журнала Flacon.

Она примерила образы актрисы бурлеска Диты фон Тиз, певицы Эми Уайнхаус, актрис Фаины Раневской и Элизабет Тейлор.

"Они талантливы на грани гениальности. Они все порочны", – говорит о героинях певица.

"Этот проект "Трансформация" придуман как кинопробы на образ любимых артисток", – написала певица. С ней работал фотограф Владимир Васильчиков.

"В этом ролике запечатлен поиск зерна героинь", – объяснила Лолита.

По словам артистки, она приступила к работе над новой песней под названием "Марочки".

Милявская родилась в 1963 году в Украине. В 1985 году певица стала участницей кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".