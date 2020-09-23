Лолита перевоплотилась в Диту фон Тиз, Уайнхаус, Раневскую и Элизабет Тейлор

Российская певица Лолита опубликовала в Instagram бэкстейдж съемки для журнала Flacon.
Она примерила образы актрисы бурлеска Диты фон Тиз, певицы Эми Уайнхаус, актрис Фаины Раневской и Элизабет Тейлор.
"Они талантливы на грани гениальности. Они все порочны", – говорит о героинях певица.
"Этот проект "Трансформация" придуман как кинопробы на образ любимых артисток", – написала певица. С ней работал фотограф Владимир Васильчиков.
"В этом ролике запечатлен поиск зерна героинь", – объяснила Лолита.
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С Алёной Долецкой @alionadol, в огонь и в воду * Её имя в мире моды многое значит! * Этот проект «Трансформация» * придуман, как кинопробы на образ любимых артисток. * Интервью получилось, с ней всегда нестандартно! * Отдельное Спасибо Команде, гримирующей и одевающей меня в этом эксперименте * Отдельная Любовь Владимиру Васильчикову @vladimirvasilchikov, действительно фотоХудожнику * В этом ролике запечатлён поиск Зерна Героинь. * Лучшие и точные фото можно посмотреть в самом издании @flacon_magazine. * Надеюсь, Вам понравится * (Скажу честно, попотеть мне пришлось..)
По словам артистки, она приступила к работе над новой песней под названием "Марочки".
Милявская родилась в 1963 году в Украине. В 1985 году певица стала участницей кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".