Контактирующим с Зеленским рекомендуется тестирование на COVID-19 – приказ Минздрава

Минздрав Украины обновил стандарты медпомощи при COVID-19, предусмотрев ИФА-тестирование для лиц, которые непосредственно контактируют с президентом Владимиром Зеленским.

В семье Зеленского уже болели COVID-19 Фото: president.gov.ua

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты медицинской помощи при коронавирусной инфекции, прописав в них рекомендацию проводить тестирование лиц, контактирующих с президентом Владимиром Зеленским.

Приказ подписан 17 сентября, он опубликован на сайте Минздрава.

Тестировать контактных лиц главы государства предусматривается с помощью метода ИФА.

"Тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 рекомендуется использовать в следующих случаях: скрининговый метод тестирования ...работников Национальной полиции, службы безопасности президента Украины, Управления государственной охраны и других лиц, имеющих непосредственный контакт с президентом Украины", – говорится в новых стандартах.

Следующее обновление стандартов медпомощи предполагается в августе 2021 года.

Супруга президента Елена Зеленская в июне – июле переболела коронавирусной инфекцией. 21 августа стало известно, что семилетний сын Елены и Владимира Зеленских также переболел COVID-19.

По состоянию на 7 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 239 337 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 4753 – за последние сутки. Скончались 4597 пациентов с COVID-19, выздоровели 105 970.