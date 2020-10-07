В Украине существенно уменьшилось число медиков с COVID-19 – Минздрав

По сравнению с апрелем в Украине в четыре раза уменьшилась доля медиков среди болеющих коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Число украинских медиков, которые болеют коронавирусной инфекцией, значительно уменьшилось по сравнению с весенней частью эпидемии. Об этом 7 октября сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы существенно уменьшили количество медработников, которые болеют коронавирусной болезнью. Если в начале апреля у нас количество заболевших медработников составляло до 20% от общего количества и это был самый больший показатель в Европе, то сейчас это не более 5%", – сказал министр.

Он также проинформировал, что за время эпидемии в Украине от COVID-19 скончались 132 медработника.

За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 251 медика, отметил Степанов.

По состоянию на 7 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 239 337 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 4753 – за последние сутки. Скончались 4597 пациентов с COVID-19, выздоровели 105 970.