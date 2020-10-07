Жена Порошенко рассказала, как пятый президент и одна из их дочерей переносят COVID-19

У больного коронавирусной инфекцией COVID-19 пятого президента Украины и народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко ухудшилось состояние крови; дочь Евгения переносит болезнь легче, рассказала супруга экс-президента Марина Порошенко.

Жена пятого президента Украины и народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Марина в интервью Янине Соколовой, которое вышло в эфир вечером 6 октября рассказала о состоянии здоровья ее супруга и 20-летней дочери Евгении, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Переносят по-разному. Женя – молодая девушка, и безусловно, переносит COVID легче. У нее такие вспышки температуры, которые снимаются легко жаропонижающими. Что касается Петра Алексеевича – его состояние хуже. У него двухстороннее воспаление легких, он находится в больнице, получает там комплекс лечения. К сожалению, у него ухудшилось состояние крови – она очень густая, врачи даже не могут взять анализы, чтобы проконтролировать его состояние здоровья", – сказала она.

Положительный тест на COVID-19 Порошенко получил 29 сентября. Сначала пятый президент лечился дома, 3 октября Марина Порошенко сообщила, что его госпитализировали с двусторонней пневмонией, и у одной из дочерей подтвердили COVID-19. Имени дочери тогда не называли.

В конце августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что в парламенте COVID-19 подтвердили у 23 депутатов.

После этого о своем инфицировании сообщали внефракционный народный депутат Муса Магомедов, глава партии "Голос" и нардеп Кира Рудик, народные депутаты от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и Яна Зинкевич, представитель "Слуги народа" Жан Беленюк, лидер группы "За майбутнє" Игорь Палица, представитель группы "Довіра" Максим Ефимов. В сентябре COVID-19 переболели также лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко и нардеп из этой фракции Иван Крулько.

По состоянию на 6 октября, по словам Разумкова, COVID-19 продолжают болеть 22 нардепа. Всего с начала вспышки в Украине болезнь подтвердили у 52 народных депутатов.