Бульвар Шоубиз
 
14 октября, 2020
 
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Андре Тан: В бизнесе я очень жесткий. Иначе все к чертям развалится

По словам украинского дизайнера Андре Тана, в бизнесе неуместны шутки.

Андре Тан: Я сильно отличаюсь от того Андре Тана, которого все видели по ТВ
Андре Тан: Я сильно отличаюсь от того Андре Тана, которого все видели по ТВ
фото: andre_tan_official / Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан 13 октября в Instagram рассказал, что его поведение на публике сильно отличается от того, как он себя ведет на работе.

"Люди часто удивляются, что в жизни я сильно отличаюсь от того Андре Тана, которого все видели по ТВ или на публике", – написал он.

По словам дизайнера, на работе он всегда серьезный и сконцентрированный.

"В бизнесе я очень жесткий. Но за годы работы я понял, что держать эту планку просто необходимо. Иначе все к чертям развалится. Поверьте на слово, шуток-прибауток на работе вы от меня точно не услышите!" – заверил он.

Андре Тан подчеркнул, что, в отличие от работы, дома он становится покладистым и позволяет себе расслабиться.

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. В сентябре в эфире передачи "33 за 3" на канале ICTV дизайнер сообщил, что за время карантина вынужден был закрыть девять магазинов из 53.

В интервью, которое вышло 9 октября на YouTube-канале Dorotye, дизайнер признался, что переболел COVID-19, но не хотел разглашать это, опасаясь, что это скажется на продажах.

Теги: Андре Тан, дизайнер
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