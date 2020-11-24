Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление найти ее пьяной

По словам украинского дизайнера Андре Тана, он заранее договорился с известной певицей о том, что она выступит на открытии его магазина и получит за это гонорар.

Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что не позволит себе расслабиться в пятницу вечером, если в субботу утром ему предстоит поработать. Об этом он написал 23 ноября в Instagram.

В качестве противоположного примера дизайнер рассказал историю сотрудничества с известной певицей, которая накануне выступления на открытии одного из магазинов Андре Тана позволила себе расслабиться. Дизайнер не уточнил, о какой певице идет речь.

"Один раз я пригласил свою подругу, известную певицу, на открытие моего магазина в местном торгово-развлекательном центре Харькова – выступить за гонорар. Было 5.00 утра субботы – помню, как сейчас. Мы с командой заехали за ней, как и было предварительно оговорено. Каково было мое удивление найти ее пьяной после пятничной тусовки. В итоге ситуация разрешилась хорошо и она все-таки выступила, правда, мероприятие она "закрывала", а не "открывала". К чему я веду? Почему даже спустя 20 лет мой менеджер не успевает отвечать на все входящие звонки? Потому что я не расслабляюсь и поддерживаю свою репутацию", – написал дизайнер.

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Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. В сентябре в эфире передачи "33 за 3" на канале ICTV дизайнер сообщил, что за время карантина вынужден был закрыть девять магазинов из 53.