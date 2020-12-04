"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова

Украинская певица Анастасия Приходько записала на видео пошаговый рецепт приготовления десерта Павлова.

Для приготовления десерта Павлова необходимо испечь меренгу и украсить ее творожным кремом Фото: Depositphotos.com

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась в Instagram кулинарным роликом, в котором показала, как приготовить домашний вариант десерта Павлова.

Для приготовления меренги певица использовала три средних яичных белка, 200 г сахара, одну чайную ложку лимонного сока и столько же просеянного кукурузного крахмала.

"Белок отделить от желтка, взбить до крутых пиков, в конце добавить сахар и еще раз взбить на небольшой скорости около минуты, затем добавить крахмал и сок лимона, перемешать и с помощью кондитерского мешка выдавить на противень", – описала процесс приготовления меренги Приходько.

Она отметила, что предварительно разогревает духовку до 180°, а дальше корректирует температуру на понижение.

Для крема артистка взяла 130 г творожного сыра, 15 г сахарной пудры и 120 мл сливок.

"Сливки взбиваем с сахарной пудрой, добавляем творожный сыр и взбиваем еще раз. Готовый крем выложить на остывшую меренгу, украсить ягодами", – посоветовала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

"Тяжело-тяжело десерт Павлова готовить – ни фига не тяжело. Это прекрасно", – подытожила она, дегустируя готовое блюдо.