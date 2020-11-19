Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом

Украинский продюсер Алена Мозговая рассказала, как испечь вкусный и полезный пирог.

Украинский продюсер Алена Мозговая поделилась в Instagram рецептом выпечки к чаю и показала фото готового пирога.

"Вот такой пляцок с яблоками, изюмом, корицей и какао получился", – написала она.

Для приготовления этого изделия необходимо взять четыре яйца, 100 граммов цельнозерновой муки, какао на глаз, немного сахара. Мозговая отметила, что она использует сахар из агавы. Также понадобится горсть изюма, замоченного в кипятке, четверть чайной ложечки соды, погашенной яблочным уксусом, два больших яблока.

"Все перемешала – и в духовку. Чай и кусочек пирога – это и уютно, и вкусно, и полезно", – отметила продюсер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Mozgova (@mozgovaolena)

Пляцок – выпечка, распространенная в западноукраинской, польской, чешской кухне. Это невысокий плоский корж с начинкой. Может иметь один или несколько слоев. Считается простым в приготовлении блюдом.