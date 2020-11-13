Шампиньоны. Когда стали известны эти грибы и в чем их польза

Шампиньоны содержат множество витаминов и микроэлементов. Но собирать эти грибы самостоятельно в дикой природе не рекомендуется.

"Шампиньон" в переводе с французского буквально означает "гриб". И это один из самых распространенных видов в мире. Всего существует около 200 сортов шампиньонов.

Растущие в дикой природе шампиньоны были известны еще древним грекам. Эти грибы упоминал ученый-естествоиспытатель Теофраст. А древнеримский писатель-эрудит Плиний Старший описал шампиньоны в своем исследовании о съедобных и несъедобных грибах.

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Шампиньоны – первые грибы, которые начали выращивать в теплицах и на плантациях. Они стали популярны в высшем обществе Франции XVII века и были доступны только аристократии в связи с дороговизной. Так называемые парижские грибы именно тогда стали выращивать специально круглый год. Шампиньоны неприхотливы в уходе и могут расти без солнечного света.

Эти грибы являются источником кальция, магния, пантотеновой кислоты, витаминов В, Е, D, лизина и аргинина.

Фото: depositphotos.com

Они понижают уровень холестерина в крови, предупреждают развитие атеросклероза, онкологических заболеваний, предотвращают инфаркт и инсульт. Эти грибы ускоряют обмен веществ, помогают бороться с усталостью и депрессией, выводят токсины и улучшают память.

Со сбором дикорастущих шампиньонов нужно быть осторожными, поскольку визуально их можно перепутать с бледными поганками. Также не следует есть слишком много грибов, поскольку они могут быть аллергенами: вызвать першение в горле и даже привести к анафилактическому шоку.