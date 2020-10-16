Всемирный день хлеба: история возникновения главного продукта

16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Это древнее изделие известно в разных культурах и на протяжении веков являлось обязательным элементом рациона.

Человечество еще в эпоху неолита (9 тыс. лет до нашей эры) употребляло в пищу зерна злаковых растений в сыром виде. Люди разжевывали целые зерна, никак не обрабатывая их предварительно. Со временем стали растирать зерна камнями. Именно этот метод измельчения зерен стал прототипом первых мельниц. Первобытный хлеб представлял собой жидкую сырую кашицу.

С изобретением огня ее стали поджаривать на разогретых камнях. Их устанавливали в ямах – первых самодельных печах. Готовые лепешки сохранялись дольше, чем зерновая каша, и потому именно их стали готовить все чаще. Постепенно это блюдо стало обязательным в рационе.

Фото: depositphotos.com

Первые лепешки были твердыми, плотными. А хлеб из сброженного теста впервые появился в Древнем Египте около 6 тыс. лет назад. Вероятно, при дворе фараона рабы при приготовлении лепешек забыли вовремя запечь тесто и оно подкисло. Чтобы избежать наказания, его все-таки отправили в печь. Результат превысил ожидания, и получился новый, более вкусный продукт – пышный и мягкий хлеб. После этого в тесто стали преднамеренно добавлять продукты брожения – в виде подкисшего молока.

Дрожжевой хлеб был популярен в Древней Греции и Риме. Его можно было встретить на столах аристократии, поскольку выпекание этого продукта требовало от повара особого мастерства. А большинство населения употребляло твердый и пресный хлеб из темных видов злаковых.

Ремесло пекарей ценилось высоко, а рецепты держались в тайне. В Риме даже сохранился 13-метровый памятник пекарю Марку Вергилию Эврисаку, который жил 2 тыс. лет назад. Этот монумент свидетельствует об особом уважении к пекарскому ремеслу.

Фото: atlas.meduza.io

От древних греков и римлян традиция выпекания хлеба перешла в средневековую Европу. Италия стала средоточием сотен булочных и пекарен. Здесь появилась масса видов выпечки: чиабатта, фокачча, брускетта, микетта, розетта, банана, биова. Во Франции буланжери – местные булочные – стали ориентироваться в основном на производство сладкой выпечки.

На Востоке сохранялась традиция выпекания тонкого хлеба – лаваша – его можно было брать с собой в походы и заворачивать в него мясо или рыбу.

Фото: depositphotos.com

Украина всегда славилась богатыми урожаями злаковых. Особенно популярными были паляница, калач, каравай, пироги со множеством начинок, хлеб-плетенка. "Хлеб – всему голова", – говорили в народе. Уважительное отношение к этому изделию передавалось из поколения в поколение. Считалось грехом выбрасывать хлеб, а иногда – даже резать. В сельских семьях его обычно ломали.

16 октября отмечается Всемирный день хлеба. К этой дате проводят выставки хлебобулочной продукции, устраивают конкурсы пекарей, представляют новые виды выпечки или готовят дома хлеб, созданный своими руками.