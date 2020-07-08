"Малышка – копия мамы". Мозговая показала подросшую дочь

Украинский продюсер Алена Мозговая опубликовала в Instagram фотоколлаж из четырех снимков своей дочери Соломии.
"И когда она успела так вырасти?! Вроде вчера еще была совсем кроха", – написала Мозговая.
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І коли вона встигла так вирости * ?! Ніби ж вчора ще була зовсім крихітка * .
"Малышка – копия мамы, такая же красотка!" – отметили подписчики продюсера.
Мозговая родила дочь Соломию 26 февраля 2015 года. Отец девочки – певец David Axelrod (Владимир Ткаченко). Это первый общий ребенок пары. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.