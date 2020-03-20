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20 марта, 2020
 
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Дочери Пономарева и Мозговой – 21. Как экс-супруги поздравили Евгению Пономареву с днем рождения

20 марта 1999 года украинский певец Александр Пономарев был на гастролях, поэтому когда у его жены Алены Мозговой начались схватки, ей пришлось будить своего отца Николая Мозгового.

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Когда родилась дочь, Пономарев был на гастролях
Когда родилась дочь, Пономарев был на гастролях
Фото: Olena Mozgova / Facebook

20 марта дочери экс-супругов  Александра Пономарева и Алены Мозговой Евгении исполняется 21 год. Родители опубликовали поздравления в адрес дочери в социальных сетях. 

Продюсер Алена Мозговая поделилась детскими фотографиями из семейного архива, на одной из которых имененнница запечатлена со своим дедушкой – певцом и композитором Николаем Мозговым. 

"21. Будь счастлива и обязательно любима", – пожелала мать дочери.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/1502449433256822

Мозговая также поделилась воспоминаниями о том, как рожала дочь. 

"Схватки начались неожиданно, ночью. Александр был на гастролях, и я решила будить отца, у которого 20 марта был запланирован сольный концерт во Дворце "Украина", – рассказала она. 

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/1502464913255274

Отец именинницы опубликовал в своем микроблоге в Facebook совместное фото с Евгенией. 

"С днем рождения, дочка!" – подписал фото Пономарев. 

https://www.facebook.com/saspon/posts/3018202491535030:0

Пономарев и Мозговая в течение 10 лет состояли в фактическом браке. В 1999 году у пары родилась дочь Евгения. 

В 2006 году после расставания с Мозговой Пономарев женился на львовянке Виктории Мартынюк – спустя год у супругов родился сын Александр. Второй брак артиста распался в 2010 году. В настоящее время певец не комментирует личную жизнь.

Мозговая вновь стала мамой в феврале 2015 года, родив дочь Соломию от украинского артиста Владимира Ткаченко, который сменил имя на Дэвид Аксельрод. У Мозговой также есть дочь Зоя от первого брака.

Теги: Алена Мозговая, Александр Пономарев
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