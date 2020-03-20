Дочери Пономарева и Мозговой – 21. Как экс-супруги поздравили Евгению Пономареву с днем рождения

20 марта дочери экс-супругов Александра Пономарева и Алены Мозговой Евгении исполняется 21 год. Родители опубликовали поздравления в адрес дочери в социальных сетях.
Продюсер Алена Мозговая поделилась детскими фотографиями из семейного архива, на одной из которых имененнница запечатлена со своим дедушкой – певцом и композитором Николаем Мозговым.
"21. Будь счастлива и обязательно любима", – пожелала мать дочери.
Мозговая также поделилась воспоминаниями о том, как рожала дочь.
"Схватки начались неожиданно, ночью. Александр был на гастролях, и я решила будить отца, у которого 20 марта был запланирован сольный концерт во Дворце "Украина", – рассказала она.
Отец именинницы опубликовал в своем микроблоге в Facebook совместное фото с Евгенией.
"С днем рождения, дочка!" – подписал фото Пономарев.
Пономарев и Мозговая в течение 10 лет состояли в фактическом браке. В 1999 году у пары родилась дочь Евгения.
В 2006 году после расставания с Мозговой Пономарев женился на львовянке Виктории Мартынюк – спустя год у супругов родился сын Александр. Второй брак артиста распался в 2010 году. В настоящее время певец не комментирует личную жизнь.
Мозговая вновь стала мамой в феврале 2015 года, родив дочь Соломию от украинского артиста Владимира Ткаченко, который сменил имя на Дэвид Аксельрод. У Мозговой также есть дочь Зоя от первого брака.