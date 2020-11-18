Как приготовить гуакамоле. Ребрик поделилась рецептом мексиканского соуса, богатого витаминами

Украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась в Instagram собственным рецептом приготовления мексиканского соуса под названием гуакамоле.
"Берите острый нож, потому что придется мелко нарезать одну луковицу, зубчик чеснока, красный перец чили, два помидора. Снимите кожуру с авокадо и нарежьте его. Смешайте все ингредиенты и измельчите в блендере. Добавьте соль, перец по вкусу, сок лайма и немного оливкового масла. Украсьте листочком мяты. Все – объедение готово", – описала процесс приготовления ведущая.
Ведущая рекомендует намазывать гуакамоле на тонкий лаваш или добавлять в качестве соуса к мясу.
"Соус, кстати, очень полезен – в нем есть витамины группы B, кальций, натрий, магний и цинк", – отметила Ребрик.
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Гуакамоле – популярное блюдо в рационе вегетарианцев и веганов. Традиционно его едят с чипсами, хлебом или подают в качестве соуса.
В мексиканской кухне существует множество вариантов приготовления гуакамоле, но основным ингредиентом соуса остается мякоть авокадо.
Мексиканцы отмечают День гуакамоле 16 сентября – в День независимости Мексики.