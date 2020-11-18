Как приготовить гуакамоле. Ребрик поделилась рецептом мексиканского соуса, богатого витаминами

По словам украинской ведущей Лилии Ребрик, для приготовления национального мексиканского блюда гуакамоле понадобится чеснок, лук, перец чили, помидоры, авокадо, лайм и оливковое масло.

В Мексике День гуакамоле и День независимости отмечают одновременно Фото: Depositphotos.com

Украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась в Instagram собственным рецептом приготовления мексиканского соуса под названием гуакамоле.

"Берите острый нож, потому что придется мелко нарезать одну луковицу, зубчик чеснока, красный перец чили, два помидора. Снимите кожуру с авокадо и нарежьте его. Смешайте все ингредиенты и измельчите в блендере. Добавьте соль, перец по вкусу, сок лайма и немного оливкового масла. Украсьте листочком мяты. Все – объедение готово", – описала процесс приготовления ведущая.

Ведущая рекомендует намазывать гуакамоле на тонкий лаваш или добавлять в качестве соуса к мясу.

"Соус, кстати, очень полезен – в нем есть витамины группы B, кальций, натрий, магний и цинк", – отметила Ребрик.

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Гуакамоле – популярное блюдо в рационе вегетарианцев и веганов. Традиционно его едят с чипсами, хлебом или подают в качестве соуса.

В мексиканской кухне существует множество вариантов приготовления гуакамоле, но основным ингредиентом соуса остается мякоть авокадо.

Мексиканцы отмечают День гуакамоле 16 сентября – в День независимости Мексики.