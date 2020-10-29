Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2020
 
Новости

Каменских показала, что ест по утрам

Украинская певица NK (Настя Каменских) показала свой идеальный завтрак.

Каменских поделилась домашним снимком
Каменских поделилась домашним снимком
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, сделанное дома за столом во время завтрака.

"Если бы нужно было составить список моих любимых вещей, утренняя овсяночка на воде была бы на одной из первых позиций. А какой ваш идеальный завтрак?" – спросила она.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.

Теги: продукты, Настя Каменских, Потап и Настя, певица, фото, певица NK
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Никонов: Если налоговый комитет сделает то, что хочет, квартиры подорожают ровно в 1,5 раза
  Никонов: Если налоговый комитет сделает то, что хочет, квартиры подорожают ровно в 1,5 раза
"Ференцварош" 2:2 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Ференцварош" 2:2 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Гетманцев: Страны третьего мира намного успешнее нас. А мы до сих пор считаем, если снимем Авакова – проснемся в богатой Украине
Гетманцев: Страны третьего мира намного успешнее нас. А мы до сих пор считаем, если снимем Авакова – проснемся в богатой Украине
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Комочек обаяния". Шакира показала своего нового питомца – кролика
"Комочек обаяния". Шакира показала своего нового питомца – кролика
Каменских показала, что ест по утрам
Каменских показала, что ест по утрам
Питт расстался с замужней немецкой моделью – СМИ
Питт расстался с замужней немецкой моделью – СМИ
"Вам надо сделать аборт". Alyosha рассказала об ошибке врача из частной клиники
"Вам надо сделать аборт". Alyosha рассказала об ошибке врача из частной клиники
  "Я проснулась уже ее нет". Дочь знаменитого украинского актера рассказала о смерти матери
  "Я проснулась – уже ее нет". Дочь знаменитого украинского актера рассказала о смерти матери
Иван Марчук: Во время пандемии я открыл в себе еще одного Марчука
Иван Марчук: Во время пандемии я открыл в себе еще одного Марчука
Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото
Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Каменских метнула нож Потапу в голову. Супруги записали видео в стиле Хэллоуин
Каменских метнула нож Потапу в голову. Супруги записали видео в стиле Хэллоуин
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью
"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью
Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира
Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет
Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет
Бучинская поделилась снимками с отдыха на море
Бучинская поделилась снимками с отдыха на море
Подольская в пижаме показала фигуру после родов
Подольская в пижаме показала фигуру после родов
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS