Каменских показала, что ест по утрам

Украинская певица NK (Настя Каменских) показала свой идеальный завтрак.

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, сделанное дома за столом во время завтрака.

"Если бы нужно было составить список моих любимых вещей, утренняя овсяночка на воде была бы на одной из первых позиций. А какой ваш идеальный завтрак?" – спросила она.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.