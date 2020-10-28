Каменских метнула нож Потапу в голову. Супруги записали видео в стиле Хэллоуин

Украинский рэпер Потап и его супруга певица Настя Каменских разместили в сети шуточное видео, посвященное Хэллоуину.

Каменских вышла замуж за Потапа в 2019 году Скриншот: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 28 октября в Instagram разместил шуточный ролик, в котором снялся вместе с женой певицей NK (Настей Каменских).

Ролик супруги посвятили грядущему Хэллоуину. На видео Потап в образе вампира просит у Каменских подать ему нож, чтобы почистить тыкву. В ответ супруга достает из стола нож и бросает его в Потапа.

В следующем кадре Потап появляется якобы с окровавленным ножом в голове, а на вопрос жены, нужна ли ему еще какая-то помощь, отвечает отказом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Halloween @kamenskux #nk Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 28 Окт 2020 в 8:23 PDT

С 2006-го по 2017 год Потап и Каменских выступали в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. В мае 2019 года Каменских и Потап зарегистрировали брак.

Сейчас Потап является автором песен для сольного проекта супруги NK, а также продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее Потап был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.

Хэллоуин ежегодно отмечается 31 октября.