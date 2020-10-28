Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира

В 10-м эфире "Танцев со звездами" на "1+1", посвященному Хеллоуину, шестеро оставшихся участников проекта обменяются партнерами, а судья Григорий Чапкис будет оценивать их выступления в образе вампира – графа Дракулы.

Чапкис во время эфира, посвященного Хэллоуину, будет в образе вампира Фото: tanci1plus1 / Instagram

Следующий эфир шоу "Танцы со звездами" на "1+1", который состоится 1 ноября, будет посвящен Хэллоуину и пройдет под названием "Мистический вечер". Об этом сообщается 28 октября на странице организаторов шоу в Instagram.

В 10-м эфире шестеро участников проекта будут выступать на паркете, обменявшись друг с другом партнерами, а судьи превратятся в героев фильмов ужасов.

Известно, что Григорий Чапкис будет оценивать выступления пар на паркете в образе графа Дракулы. Образы остальных членов жюри не разглашаются.

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу, помимо Чапкиса, оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.

По итогам девятого эфира проект по собственной инициативе покинула актриса Дарья Петрожицкая, которая танцевала в паре с Игорем Гелуненко.

Таким образом, из 14 участников в шоу осталось шесть звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых певицы Надежда Мейхер и Санта Димопулос, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, футболист Сергей Мельник, ведущая Ольга Фреймут.

Вампир граф Дракула – главный отрицательный персонаж романа ирландского писателя Брэма Стокера "Дракула".