Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира

Следующий эфир шоу "Танцы со звездами" на "1+1", который состоится 1 ноября, будет посвящен Хэллоуину и пройдет под названием "Мистический вечер". Об этом сообщается 28 октября на странице организаторов шоу в Instagram.
В 10-м эфире шестеро участников проекта будут выступать на паркете, обменявшись друг с другом партнерами, а судьи превратятся в героев фильмов ужасов.
Известно, что Григорий Чапкис будет оценивать выступления пар на паркете в образе графа Дракулы. Образы остальных членов жюри не разглашаются.
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Традиціи * но у Хелловін паркет #танціззірками охоплює містика, а судді перевтілюються у наи * загадковіших хоррор-героі * в. Починаємо розкривати таємниці. У «Містичнии * вечір», у якому учасники обміняються своі * ми танцювальними партнерами, маестро танцю Григоріи * Чапкіс (@gregory_chapkis) стане величним Графом Дракулою. Хочеш швидше побачити це на власні очі? Не пропусти десятии * прямии * ефір вже цієі * неділі о 21:00 на 1+1
Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу, помимо Чапкиса, оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.
По итогам девятого эфира проект по собственной инициативе покинула актриса Дарья Петрожицкая, которая танцевала в паре с Игорем Гелуненко.
Таким образом, из 14 участников в шоу осталось шесть звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых певицы Надежда Мейхер и Санта Димопулос, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, футболист Сергей Мельник, ведущая Ольга Фреймут.
Вампир граф Дракула – главный отрицательный персонаж романа ирландского писателя Брэма Стокера "Дракула".