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29 октября, 2020
 
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Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира

В 10-м эфире "Танцев со звездами" на "1+1", посвященному Хеллоуину, шестеро оставшихся участников проекта обменяются партнерами, а судья Григорий Чапкис будет оценивать их выступления в образе вампира – графа Дракулы.

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Чапкис во время эфира, посвященного Хэллоуину, будет в образе вампира
Чапкис во время эфира, посвященного Хэллоуину, будет в образе вампира
Фото: tanci1plus1 / Instagram

Следующий эфир шоу "Танцы со звездами" на "1+1", который состоится 1 ноября, будет посвящен Хэллоуину и пройдет под названием "Мистический вечер". Об этом сообщается  28 октября на странице организаторов шоу в Instagram. 

В 10-м эфире шестеро участников проекта будут выступать на паркете, обменявшись друг с другом партнерами, а судьи превратятся в героев фильмов ужасов.

Известно, что Григорий Чапкис будет оценивать выступления пар на паркете в образе графа Дракулы. Образы остальных членов жюри не разглашаются.

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу, помимо Чапкиса, оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.

По итогам девятого эфира проект по собственной инициативе покинула актриса Дарья Петрожицкая, которая танцевала в паре с Игорем Гелуненко. 

Таким образом, из 14 участников в шоу осталось шесть звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых певицы Надежда Мейхер и Санта Димопулос, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, футболист Сергей Мельник, ведущая Ольга Фреймут. 

Вампир граф Дракула – главный отрицательный персонаж романа ирландского писателя Брэма Стокера "Дракула". 

Теги: Хэллоуин, Танцы со звездами, Григорий Чапкис
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