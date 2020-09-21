"Стараюсь быть достойным женщины, которая посвятила мне свои годы". 90-летний Чапкис женился в четвертый раз

По словам 90-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса, 2020 год стал главным в его жизни, так как в этом году он снова женился.

90-летний украинский хореограф и судья проекта "Танцы со звездами" на "1+1" Григорий Чапкис 20 сентября в эфире шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" заявил, что в 2020 году сменил статус холостяка, женившись на своей избраннице, имя которой не назвал.

"2020 год сыграл главную роль в истории моей жизни. Во-первых, я отпраздновал 90-летие и моя жизнь возобновилась – я женился в этом году", – заявил Чапкис.

Он также отметил, что приобрел недвижимость.

"Я купил квартиру. Стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни", – поделился он.

Осенью 2019 года Чапкис посвятил своей возлюбленной танец, выступив на паркете шоу "Танцы со звездами" вместе с актрисой Викторией Булитко и ее партнером Дмитрием Дикусаром.

25 февраля Чапкису исполнилось 90 лет. В этот день президент Украины Владимир Зеленский наградил артиста орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени. Ранее хореограф был трижды женат. У него есть двое детей.

В феврале 2020 года в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Чапкис заявил, что его избранница Людмила моложе на 52 года и "богаче его".