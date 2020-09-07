Судья "Танцев со звездами" Чапкис сделал комплимент партнеру Саниной, которого ранее назвал "уродливым"

Судья проекта "Танцы со звездами" на "1+1" 90-летний Григорий Чапкис прокомментировал свое высказывание, сделанное 30 августа во время премьеры шоу, в адрес партнера фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной Дмитрия Жука.

90-летний судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Григорий Чапкис, оценивая второе выступление на паркете фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной, заявил, что не простит ее партнеру Дмитрию Жуку того, что он выглядит красивее его самого.

Таким образом судья проекта, вероятно, попытался сгладить вину за свое высказывание в адрес Жука, прозвучавшее во время премьеры шоу 30 августа.

"Помнишь в прошлый вечер я тебе сказал, что ты уродина? Так сегодня я тебя не прощу за то, что ты красивее меня: высокий, красивый и шевелюра какая! У меня тоже такая была в молодости", – заявил он.

"Будем считать, что Чапкис извинился", – отреагировали в комментариях поклонники пары.

"Наверное, Чапкису сделали "втык" после прошлого эфира, если он Диму считает красивее себя", – прокомментировали заявление судьи проекта зрители.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

Во время первого эфира нового сезона шоу "Танцы со звездами" Чапкис, комментируя выступление фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной назвал ее партнера "уродливым парнем". Высказывание судьи вызвало волну возмущения в социальных сетях.