Санина в мокрой футболке показала репетицию танца с Жуком. Видео
Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала, как проходила ее подготовка к первому эфиру проекта. На YouTube-канале The Hardkiss она разместила видео тренировки со своим партнером, хореографом Дмитрием Жуком. "Я уже весь мокрый!" – в одном из эпизодов сказал Жук. "Я молчу о себе!" – отрегировала Санина, продемонстрировав мокрую футболку. "Я пошла на это шоу по нескольким причинам. Мне хотелось научиться танцевать, открыть свою женскую суть и развлечь вас", – сказала певица. В первом эфире "Танцев со звездами" 30 августа Санина и Жук танцевали ча-ча-ча.
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