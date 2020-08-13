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13 августа, 2020
 
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"Невероятный пример". 90-летний Чапкис показал свою тренировку. Видео

90-летний судья шоу "Танцы со звездами", хореограф Григорий Чапкис показал на видео, как качает мышцы ног и рук, выполнив на двух тренажерах по 20 повторов.

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Чапкис: Делайте, как я. Делайте лучше меня
Чапкис: Делайте, как я. Делайте лучше меня
Фото: Григорий Николаевич Чапкис / Facebook

Судья шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", 90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис 12 августа на своей странице в Facebook разместил два ролика, показав подписчикам, как проходят его утренние тренировки во дворе дома.

На видео Чапкис запечатлен в футболке, шортах и резиновых тапочках. 

Сперва судья танцевального проекта выполнил 20 повторов на тренажере для ног, а затем принялся качать руки, также сделав 20 повторений на снаряде. 

"Делайте, как я. Делайте лучше меня", – подписал он ролик. 

Тренировка Чапкиса вызвала у его подписчиков восхищение.

"Спасибо за невероятный пример", – прокомментировали публикацию фолловеры. 

"Брависсимо, Григорий Николаевич! Вечно молодой и энергичный!" – оценили спортивную форму хореографа пользователи сети.

"Восхищаюсь", – написали в комментариях подписчики.

https://www.facebook.com/grigoriy.chapkis/posts/2720024094986515

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – судья нескольких сезонов шоу "Танцы со звездами", которое выходит на телеканале "1+1". Является народным артистом Украины.

26 февраля Чапкису исполнилось 90 лет. 

Теги: Украина, спорт, Танцы со звездами, хореограф, Григорий Чапкис, тренировка
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