"Невероятный пример". 90-летний Чапкис показал свою тренировку. Видео

90-летний судья шоу "Танцы со звездами", хореограф Григорий Чапкис показал на видео, как качает мышцы ног и рук, выполнив на двух тренажерах по 20 повторов.

Чапкис: Делайте, как я. Делайте лучше меня Фото: Григорий Николаевич Чапкис / Facebook

Судья шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", 90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис 12 августа на своей странице в Facebook разместил два ролика, показав подписчикам, как проходят его утренние тренировки во дворе дома.

На видео Чапкис запечатлен в футболке, шортах и резиновых тапочках.

Сперва судья танцевального проекта выполнил 20 повторов на тренажере для ног, а затем принялся качать руки, также сделав 20 повторений на снаряде.

"Делайте, как я. Делайте лучше меня", – подписал он ролик.

Тренировка Чапкиса вызвала у его подписчиков восхищение.

"Спасибо за невероятный пример", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Брависсимо, Григорий Николаевич! Вечно молодой и энергичный!" – оценили спортивную форму хореографа пользователи сети.

"Восхищаюсь", – написали в комментариях подписчики.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – судья нескольких сезонов шоу "Танцы со звездами", которое выходит на телеканале "1+1". Является народным артистом Украины.

26 февраля Чапкису исполнилось 90 лет.