  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео

Во время третьего эфира шоу "Танцы со звездами" на "1+1" участница проекта alyona alyona исполнила хип-хоп.

Судья проекта "Танцы со звездами" на "1+1" Григорий Чапкис заявил, что не в восторге от танца участницы шоу рэп-певицы alyona alyona, который она исполнила на паркете 13 августа во время третьего эфира. Запись выступления обнародована на YouTube-канале проекта.

"Что я могу сказать? Весело, задорно – делай, что хочешь, сейчас ничего не запрещается. Хочешь, делай эти позы. Делай, но я не в восторге. Детям до 16 лет запрещено смотреть этот номер. Спасибо за работу, молодцы, но я не в восторге", – подчеркнул Чапкис.

alyona alyona, реагируя на комментарий судьи проекта, назвала себя молодой и прогрессивной.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу помимо Чапкиса оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.

alyona alyona выступает на паркете в паре с хореографом Юрием Гуричем.