  "Не молчите!" alyona alyona сняла в новом клипе журналистку Луговую, которая была избита в поезде. Видео

аlyona alyona: Всегда вкладываю в песни то, что лежит глубоко в душе Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Нападение на Луговую произошло в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь – Киев". По ее словам, незнакомый пассажир стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетнему сыну пострадавшей Захару понадобится помощь психолога, рассказал муж Луговой Владимир.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами "Укрзалізниці". По его мнению, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.