Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2020
 
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Полякова и alyona alyona митингуют под Кабмином против запрета на концерты

Представители украинского шоу-бизнеса, в частности, певицы Оля Полякова и alyona alyona, под зданием Кабинета Министров Украины в Киеве потребовали от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля создать рабочую группу с участием представителей музыкальной индустрии и Минздрава, Минкультуры и МВД для разработки программы выхода из кризиса.

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Полякова: Мы против установления выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов. Не отбирайте у нас возможности работать и выживать
Полякова: Мы против установления выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов. Не отбирайте у нас возможности работать и выживать
Фото: Оля Полякова / Facebook

У здания Кабинета Министров Украины в Киеве проходит митинг представителей музыкальной индустрии в знак протеста против решений правительства о частичном запрете на проведение концертов организаторами, у которых соответствующий классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) не является основным. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На митинг пришли организатор акции, певица Оля Полякова, и ее коллеги alyona alyona, Алина Паш, шоумен Андрей Джеджула.

Протестующие принесли плакаты с надписями "Нас не слышат", "Наказывайте виновных, а не всех подряд", "Мы против дискриминации", "Кабмин, не нарушай Конституцию".

"Мы против установления выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов. Не отбирайте у нас возможности работать и выживать. Мы требуем быстрой разработки государственной политики, которая спасет музыкальную индустрию во время полной остановки!" – говорится в заявлении организаторов митинга.

Протестующие призвали правительство: не дискриминировать часть концертных организаторов по признаку основного КВЭД и сформировать четкий план действий выхода из кризиса, который будет разработан с участием представителей музыкальной индустрии, в частности, с участием членов правления Украинской музыкального профсоюза.

Протестующие потребовали от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля создать рабочую группу с участием представителей музыкальной индустрии и Минздрава, Минкультуры и МВД для разработки программы выхода из кризиса.

Полякова опубликовала в Instagram видео, снятое во время митинга. Она под Кабмином призвала коллег вступать в Украинский музыкальный профсоюз.

Оля Полякова 2 сентября, обращаясь к коллегам, Полякова пригласила их прийти на митинг. "Необходимо создать рабочую группу из числа наших коллег по выведению музыкальной индустрии из кризиса и договориться, как мы будем работать дальше, потому что мир меняется и нам всем нужно меняться. Для этого нужно разговаривать", – отмечала певица. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,7 млн, из них более 17 млн вылечились, а 857,2 тыс. умерли.

Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус подтвержден у 125 798 человек, из них 2656 скончались, а 58 817 выздоровели. 

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление от 22 июля, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. При ухудшении эпидситуации в регионе ограничения ужесточаются, вплоть до приостановки транспортного сообщения и деятельности отдельных субъектов хозяйствования.

Теги: Украина, митинг, концерт, кризис, Андрей Джеджула, дискриминация, Оля Полякова, Алина Паш, alyona alyona, Кабмин
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