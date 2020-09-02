Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2020
 
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"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии

Член Всеукраинского профсоюза работников музыкальной индустрии, украинская певица Оля Полякова заявила, что одним из требований представителей украинского шоу-бизнеса, которые выйдут 3 сентября на протест к Кабинету Министров Украины, является наведение порядка в вопросах организации концертов в условиях карантина. Также музыканты намерены подписать обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю.

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Инициаторы митинга намерены создать из числа коллег рабочую группу, которая займется вопросами выведения индустрии из кризиса
Инициаторы митинга намерены создать из числа коллег рабочую группу, которая займется вопросами выведения индустрии из кризиса
Фото: Українська музична профспілка / Facebook

Член Всеукраинского профсоюза работников музыкальной индустрии, украинская певица Оля Полякова призвала коллег из шоу-бизнеса выйти 3 сентября на митинг в знак протеста против решений правительства о частичном запрете проведения концертов теми организаторами, для которых этот вид деятельности, согласно учредительным документам, не является основным. Видеообращение к коллегам Полякова обнародовала 2 сентября на своей странице в Facebook. 

В своем видеообращении певица заявила, что неоднозначные решения чиновников о правилах проведения концертов в условиях карантина пугают организаторов этих мероприятий, и, как следствие, артисты остаются без работы. 

"Не понимаю, чем в метро или в торговом центре безопаснее, чем на концерте? Там, где сидят через ряд и масках. И теперь я молчать не буду. Это почему одним можно проводить мероприятия, а другим нельзя? Как это влияет на рост заболевания? Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца? Как? Это хаос! Это уничтожение нашего бизнеса. Все идет к тому, что мы просто превратимся в клоунов, готовых петь под фонограму за мешок картошки", – заявила певица.

Обращаясь к коллегам, Полякова пригласила их прийти на митинг, в ходе которого планируется подписать обращение к президенту Украину Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю. 

В качестве требований Полякова заявила о необходимости наведения порядка в вопросах организации концертов без нарушения прав исполнителей и организаторов.

"Необходимо создать рабочую группу из числа наших коллег по выведению музыкальной индустрии из кризиса и договориться, как мы будем работать дальше, потому что мир меняется и нам всем нужно меняться. Для этого нужно разговаривать", – резюмировала певица. 

Митинг состоится под Кабинетом Министров Украины с 11.00 до 13.00, говорится на странице профсоюза работников музиндустрии в Facebook. 

https://www.facebook.com/polyakovamusic/videos/330392158318570/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,7 млн, из них более 17 млн вылечились, а 857,2 тыс. умерли.

Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус подтвержден у 125 798 человек, из них 2656 скончались, а 58 817 выздоровели. 

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление от 22 июля, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 

При ухудшении эпидситуации в регионе ограничения ужесточаются, вплоть до приостановки транспортного сообщения и деятельности отдельных субъектов хозяйствования.

Теги: Украина, протесты, профсоюзы, концерт, карантин, Владимир Зеленский, Оля Полякова, Денис Шмыгаль
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