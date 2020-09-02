"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии

Член Всеукраинского профсоюза работников музыкальной индустрии, украинская певица Оля Полякова заявила, что одним из требований представителей украинского шоу-бизнеса, которые выйдут 3 сентября на протест к Кабинету Министров Украины, является наведение порядка в вопросах организации концертов в условиях карантина. Также музыканты намерены подписать обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю.

Член Всеукраинского профсоюза работников музыкальной индустрии, украинская певица Оля Полякова призвала коллег из шоу-бизнеса выйти 3 сентября на митинг в знак протеста против решений правительства о частичном запрете проведения концертов теми организаторами, для которых этот вид деятельности, согласно учредительным документам, не является основным. Видеообращение к коллегам Полякова обнародовала 2 сентября на своей странице в Facebook.

В своем видеообращении певица заявила, что неоднозначные решения чиновников о правилах проведения концертов в условиях карантина пугают организаторов этих мероприятий, и, как следствие, артисты остаются без работы.

"Не понимаю, чем в метро или в торговом центре безопаснее, чем на концерте? Там, где сидят через ряд и масках. И теперь я молчать не буду. Это почему одним можно проводить мероприятия, а другим нельзя? Как это влияет на рост заболевания? Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца? Как? Это хаос! Это уничтожение нашего бизнеса. Все идет к тому, что мы просто превратимся в клоунов, готовых петь под фонограму за мешок картошки", – заявила певица.

Обращаясь к коллегам, Полякова пригласила их прийти на митинг, в ходе которого планируется подписать обращение к президенту Украину Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю.

В качестве требований Полякова заявила о необходимости наведения порядка в вопросах организации концертов без нарушения прав исполнителей и организаторов.

"Необходимо создать рабочую группу из числа наших коллег по выведению музыкальной индустрии из кризиса и договориться, как мы будем работать дальше, потому что мир меняется и нам всем нужно меняться. Для этого нужно разговаривать", – резюмировала певица.

Митинг состоится под Кабинетом Министров Украины с 11.00 до 13.00, говорится на странице профсоюза работников музиндустрии в Facebook.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,7 млн, из них более 17 млн вылечились, а 857,2 тыс. умерли.

Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус подтвержден у 125 798 человек, из них 2656 скончались, а 58 817 выздоровели.

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление от 22 июля, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

При ухудшении эпидситуации в регионе ограничения ужесточаются, вплоть до приостановки транспортного сообщения и деятельности отдельных субъектов хозяйствования.