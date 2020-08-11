Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2020
 
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"Господин президент, дайте актерам работать". Сумская инициировала в сети флешмоб среди коллег

Украинская актриса Ольга Сумская не понимает, почему людям в пассажирском транспорте разрешено находиться рядом друг с другом, а в театрах – нельзя. Артистка обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом разрешить выступления, а коллег, которые остались без работы, призвала не молчать.

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Сумская: Коллеги, поддержите флешмоб! Кто сейчас сидит без работы? Не молчите!
Сумская: Коллеги, поддержите флешмоб! Кто сейчас сидит без работы? Не молчите!
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Facebook инициировала флешмоб, призвав коллег, которые остались без работы из-за карантина, не молчать об этом. 

По словам Сумской, она не понимает, почему в самолетах и поездах пассажирам разрешается сидеть рядом друг с другом в течение нескольких часов, а в театрах, на стадионах и в домах культуры запрещено. 

"Господин президент! Владимир Зеленский! Дайте актерам работать. Вы тоже актер, должны понимать ситуацию! ️Коллеги, поддержите флешмоб! Кто сейчас сидит без работы? Не молчите!" – написала Сумская. 

https://www.facebook.com/osumska/posts/3215312201883174

Инициативу Сумской на своей странице в Facebook поддержала ее коллега, певица Наталья Валевская. 

"Я, как и мои коллеги, пять месяцев без работы! Меня сегодня спросили, где  работаю – уважаемые, я безработная. Разрешите нам работать. Почему в метро, маршрутках, троллейбусах, самолетах, поездах людям можно сидеть рядом, а мне концерты давать нельзя? Деньги у артиста появляются не из волшебной тумбочки, а благодаря гастролям. Прошу уважаемого президента Владимира Зеленского обратить внимание не безработицу в целой сфере", – написала певица. 

https://www.facebook.com/nataliyavalevskaya/posts/10214240478964546

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 11 августа коронавирусом в мире заразилось 20 020 679 человек. Жертвами COVID-19 стало 734 803 человека, выздоровело 12 223 978 человек.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1158 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 83 115. Умер 1951 пациент с коронавирусом (29 – за последние сутки), выздоровело 44 934 человека (+575). Продолжают болеть 36 230 украинцев.

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление от 22 июля, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 

При ухудшении эпидситуации в регионе ограничения ужесточаются, вплоть до приостановки транспортного сообщения и деятельности отдельных субъектов хозяйствования.

Теги: Украина, флешмоб, концерт, карантин, Владимир Зеленский, Ольга Сумская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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