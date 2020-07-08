Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2020
 
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Ольга Сумская о съемках на карантине: Многие по старой привычке лезут обниматься

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что до сих пор не рискует ходить в салоны красоты из-за пандемии коронавируса.

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Сумская: Попадаешь на площадку и включается страх
Сумская: Попадаешь на площадку – и включается страх
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью изданию "Факты" рассказала, как поменялся процесс подготовки к съемкам в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Певица отметила, что каждый раз перед началом съемок шоу и программ, в которых она участвует как эксперт, всей съемочной группе необходимо сдавать тесты на коронавирус, но тем не менее у нее остается тревога, связанная с риском заражения.

"Попадаешь на площадку – и включается страх. Многие по старой привычке лезут обниматься, приходится говорить: "Секундочку, давайте придерживаться правил безопасности". А что делать? Гримеры работают в масках и с защитными пластиковыми экранами. Но меня беспокоит, а делают ли им эти тесты? Мне кажется, это должно быть обязательным условием. На телевидении нам вообще сейчас не делают грим – нужно приходить на съемку уже с макияжем. Максимум – поправят прическу", – рассказала она.

Актриса добавила, что она сама делает макияж и маникюр.

"До сих пор еще не рискую ходить в салоны. У меня дома есть все даже для шеллака. Еще до пандемии я многое сама освоила – и маникюр, и покраску волос, и макияж", – призналась актриса.

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладатель званий Заслуженная артистка Украины, Народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414, число смертей – 1306.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: карантин, Ольга Сумская, безопасность, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, маникюр, пандемия, коронавирус, маска
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