Сумская поделилась предсказанием своей прабабушки: Мир опутает паутина. Вы захотите съесть чего-то вкусненького, но его не будет

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о своем детстве, проведенном в селе.

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью изданию "Факты" призналась, что во время карантина из-за пандемии коронавируса они с супругом, актером Виталием Борисюком, занялись посадкой картошки возле своего дома.

"Когда начался карантин, я вдруг почувствовала, как мне не хватает зрителя, потому что без аплодисментов и сцены не ощущаешь пульса жизни, приятного и пусть даже чуть сумасшедшего, но привычного для каждого артиста – когда ты в работе, на репетициях. Что касается ритма жизни, поначалу казалось, что наконец появилось время, чтобы заняться какими-то домашними делами. Но до полок шкафов руки так и не дошли. Зато мы с мужем посадили рядом с домом несколько кустиков картофеля. Просто ради интереса: вырастет ли во дворе многоэтажки в центре города? Думаю, скоро будем собирать урожай", – рассказала она.

По словам Сумской, она каждое лето, когда родители ездили на гастроли, проводила в селе у прабабушки, потому умеет многое по хозяйству.

"Умею и прополоть огород, и кур покормить, и корову подоить", – уточнила актриса.

Она поделилась воспоминаниями о своей бабушке, обладавшей серхспособностями.

"Тогда у нас не было ни телевизора, ни телефона. Только радиола, по которой мы слушали новости. Моя прабабушка Анастасия, которая родила 16 детей, обладала даром лечить людей и предсказывать. Она еще в 1960-х годах говорила: "Детки мои, пройдет 50 лет, и мир опутает паутина. Вы захотите съесть чего-то вкусненького, но его не будет", – рассказала актриса.

Она объяснила, что паутина – это интернет, а нехватка "вкусненького" – это обилие продуктов с ГМО.

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).