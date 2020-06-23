"Так хочется обнять и не отпускать папу". Сумская показала детские фото с покойным отцом

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась снимками их семейного архива.

53-летняя украинская актриса Ольга Сумская разместила в Instagram два снимка, на которых запечатлена ребенком с отцом, актером Вячеславом Сумским.

"Я называла отца ласково: "Папка, папунятко". Мое счастливое детство... Часто просматриваю эти фото, и так хочется обнять и не отпускать папу... Берегите своих родненьких!"– написала она.

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладательница званий заслуженной артистки Украины, народной артистки Украины, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

Отец актрисы Вячеслав Сумской умер в 2007 году. Он служил в Национальном театре имени Ивана Франко.

Мама Сумской – актриса Национального театра имени Ивана Франко Анна Сумская родилась 15 октября 1933 года.