"Открыли сезон". Муж Сумской поплавал вместе с собаками

Украинская актриса Ольга Сумская показала, как с семьей провела время на даче. Она разместила в Instagram подборку видео с участием мужа, актера Виталия Борисюка, и их дочери Анны.
В одном из роликов супруг актрисы запечатлен плавающим в водоеме вместе с их собаками.
"На даче расцвел розарий! Какая же красота невероятная! Интересно узнать название этих розовых роз? Они просто фантастические ... [Собаки] Джеси и Жасмин сегодня тоже открыли сезон! Соревновались, кто быстрее доплывет до берега! Водичка в озере за эти дни хорошо прогрелась... Полный релакс! Листайте фото", – написала она.
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На дачі розквітнув розаріи * ! * Яка ж краса неи * мовірна * !Цікаво дізнатись назву цих рожевих троянд?Вони просто фантастичні... * Джесі і Жасмін сьогодні теж відкрили сезон!Змагались,хто швидше допливе до берега! * Водичка в озері за ці дні гарно прогрілась.. * Повнии * релакс!Гортайте фото *
В официальном браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.
С первым мужем, Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.