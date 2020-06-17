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17 июня, 2020
 
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"Открыли сезон". Муж Сумской поплавал вместе с собаками

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась видео и фото семейного отдыха с мужем, актером Виталием Борисюком, и дочерью Анной.

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Сумская: Водичка в озере за эти дни хорошо прогрелась... Полный релакс!
Сумская: Водичка в озере за эти дни хорошо прогрелась... Полный релакс! 
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская показала, как с семьей провела время на даче. Она разместила в Instagram подборку видео с участием мужа, актера Виталия Борисюка, и их дочери Анны.

В одном из роликов супруг актрисы запечатлен плавающим в водоеме вместе с их собаками.

"На даче расцвел розарий! Какая же красота невероятная! Интересно узнать название этих розовых роз? Они просто фантастические ... [Собаки] Джеси и Жасмин сегодня тоже открыли сезон! Соревновались, кто быстрее доплывет до берега! Водичка в озере за эти дни хорошо прогрелась... Полный релакс! Листайте фото", – написала она.

В официальном браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.

С первым мужем, Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.

Теги: собаки, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, актриса, отдых
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