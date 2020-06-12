"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву

Российская актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, поделилась в Instagram видео с дочерью Евой, которой летом исполнится три года.

В апреле Паперная во второй раз стала мамой Фото: tonya_papernaya / Instagram

Российская актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, разместила в Instagram видео, на котором запечатлена вместе с двухлетней дочерью Евой.

В ролике Паперная показала, как дочь пытается вскарабкаться ей на спину.

"Красотки", – прокомментировали видео фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как мы любим лето Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 12 Июн 2020 в 7:54 PDT

Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. Она живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем.

Пара воспитывает двух детей – дочь Еву (2017) и сына Владимира, который родился в апреле 2020 года.