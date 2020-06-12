"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву

Российская актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, разместила в Instagram видео, на котором запечатлена вместе с двухлетней дочерью Евой.
В ролике Паперная показала, как дочь пытается вскарабкаться ей на спину.
"Красотки", – прокомментировали видео фолловеры.
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Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. Она живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем.
Пара воспитывает двух детей – дочь Еву (2017) и сына Владимира, который родился в апреле 2020 года.