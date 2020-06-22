"Правда жизни". Дочь Сумской показала чаепитие молодой мамы

Российская актриса Антонина Паперная, дочь украинской актрисы Ольги Сумской показала, почему маме маленьких детей не удается выпить чай.

Паперная: Идеальный материнский чай пьется исключительно после 23.00 и достигает температуры не выше 18 градусов Фото: tonya_papernaya / Instagram

Российская актриса Антонина Паперная разместила в Instagram юмористическое видео. В ролике она пытается выпить чай, но постоянно отвлекается на своих детей.

"Идеальный материнский чай пьется исключительно после 23.00 и достигает температуры не выше 18 градусов", – написала она.

Подписчики Паперной, у которых есть маленькие дети, заявили, что ролик реалистичный.

"Правда жизни", – написала suppes.ilona.

Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. Она замужем за российским актером Владимиром Яглычем.

Пара воспитывает двух детей – дочь Еву (2017) и сына Владимира, который родился в апреле 2020 года.