"Правда жизни". Дочь Сумской показала чаепитие молодой мамы

Российская актриса Антонина Паперная разместила в Instagram юмористическое видео. В ролике она пытается выпить чай, но постоянно отвлекается на своих детей.
"Идеальный материнский чай пьется исключительно после 23.00 и достигает температуры не выше 18 градусов", – написала она.
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Идеальный материнский чай пьётся исключительно после 23.00 и достигает температуры не выше 18градусов
Подписчики Паперной, у которых есть маленькие дети, заявили, что ролик реалистичный.
"Правда жизни", – написала suppes.ilona.
Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. Она замужем за российским актером Владимиром Яглычем.
Пара воспитывает двух детей – дочь Еву (2017) и сына Владимира, который родился в апреле 2020 года.