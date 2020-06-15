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16 июня, 2020
 
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"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной

Пользователи Instagram акцентировали внимание на груди ставшей мамой во второй раз российской актрисы Антонины Паперной.

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Паперная засветила бюст
Паперная засветила бюст
Фото: tonya_papernaya / Instagram

Российская актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, разместила в Instagram фото в красном топе.

"Утро доброе! Смотрю, что большинство уже совсем перестали бояться вируса, все ходят по магазинам и ресторанам без масок. Мы по-прежнему стараемся максимально изолироваться. Думаю, что расслабляться очень рано. Делитесь мнением, пишите", – призвала она.

"Вы правда думаете, что ваше фото дает сконцентрироваться и писать про COVID-19?" – спросила svbutovo.

"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить", – отметила eva_nova2020.

"Невозможно смотреть в глаза", – заявила natalie_mazheikaite.

Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. Она живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем.

Пара воспитывает двух детей – дочь Еву (2017) и сына Владимира, который родился в апреле 2020 года.

Теги: беременность, Антонина Паперная, актриса, грудь
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