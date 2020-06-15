"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной

Пользователи Instagram акцентировали внимание на груди ставшей мамой во второй раз российской актрисы Антонины Паперной.

Российская актриса Антонина Паперная, старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, разместила в Instagram фото в красном топе.

"Утро доброе! Смотрю, что большинство уже совсем перестали бояться вируса, все ходят по магазинам и ресторанам без масок. Мы по-прежнему стараемся максимально изолироваться. Думаю, что расслабляться очень рано. Делитесь мнением, пишите", – призвала она.

"Вы правда думаете, что ваше фото дает сконцентрироваться и писать про COVID-19?" – спросила svbutovo.

"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить", – отметила eva_nova2020.

"Невозможно смотреть в глаза", – заявила natalie_mazheikaite.

Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. О второй беременности Паперной стало известно в январе 2020 года. Она живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем.

Пара воспитывает двух детей – дочь Еву (2017) и сына Владимира, который родился в апреле 2020 года.