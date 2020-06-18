"Едешь на любимом 16-м троллейбусе с подружкой и понимаешь, что ты уже взрослый". Дочь Сумской поделилась детским видео и воспоминаниями

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской российская актриса Антонина Паперная показала, как выглядела в четыре года.

Паперная: Родители мне казались такими супервзрослыми, а сейчас уже и я в этом "супервзрослом" возрасте... Ну где мы взрослые-то? Все те же дети, только отвественности побольше Фото: tonya_papernaya / Instagram

Российская актриса Антонина Паперная, дочь украинской актрисы Ольги Сумской, поделилась в Instagram архивным роликом 1994 года.

"Ну, во-первых, какая крутая у меня стрижка. Сколько сразу воспоминаний... Знаете, вот приедешь в свой двор, в котором вырос, и услышишь все тот же звук качели, которая там лет 100 стоит уже, и все... накрывает, сразу уносит в те времена, сразу ловишь все сигналы из детства. Это такой кайф – вот вспомнить, как тебя маленького ведут за руку в садик, а ты не хоооочешь, и снег тебе по плечи (ну, так мне вспоминается, наверное, он был, все-таки, пониже), как бабушка из окна кричит тебе уже раз двадцатый: "А ну швидко додому, я кому сказала". А тебе все не хочется домой, у тебя там столько дел еще во дворе. Как минимум, два кота, которых надо забрать к себе домой, но пока ты не понимаешь, как провернуть этот план", – рассказала она.

Паперная вспомнила, как ездила на киевском общественном транспорте.

"Вспоминаешь, как едешь на любимом 16-м троллейбусе с подружкой и понимаешь, что ты уже взрослый – тебя отпустили погулять в центр. И пение ласточек. 1 сентября их почему-то более отчетливо слышно, они летают над тобой с ехидной улыбочкой и напевают: "Лету конееец, пора собирать этот ненавистный рюкзачок и вперед за парту". Родители мне казались такими супервзрослыми, а сейчас уже и я в этом "супервзрослом" возрасте... Ну где мы взрослые-то? Все те же дети, только отвественности побольше", – отметила актриса.

Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. Она родилась 1 июня 1990 года. Она замужем за российским актером Владимиром Яглычем. У пары двое детей: дочь Ева (2017) и сын, родившийся в 2020-м. Имя мальчика пока неизвестно.