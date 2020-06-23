"Доця – папин портрет!". Сумская показала архивные фото с мужем и младшей дочерью

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась снимками из семейного архива с супругом – актером Виталием Борисюком и дочерью Анной.

Сумская: Счастливые мгновения жизни вспоминаются с такой теплотой в сердце! Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская разместила в Instagram подборку архивных снимков. На фото она запечатлена с супругом и коллегой Виталием Борисюком и их дочерью Анной.

В посте по случаю Дня отца назвала его заботливым папой и мужем.

"Счастливые мгновения жизни вспоминаются с такой теплотой в сердце! Спасибо, любимый!" – написала она.

"Доця – папин портрет!" – отметила подписчица olga_slisenko.

В официальном браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.

С первым мужем Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.