  "И как я должна реагировать?" Сумская рассказала о дорогих подарках, которые получал ее супруг от поклонниц

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, что одна из поклонниц ее мужа – актера и певца Виталия Борисюка – позвонила ему после концерта и попросила принять подарок.

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production рассказала о часах, которые подарила ее мужу – актеру и певцу Виталию Борисюку – его поклонница.

По словам актрисы, все произошло после концерта, который она вела вместе с мужем. Сумская отметила, что во время концерта эта женщина вела себя очень эмоционально, а после позвонила ее супругу.

"После концерта эта дамочка позвонила ему и сказала: "Виталий, я понимаю, что вы женатый человек, но вы мне очень нравитесь. Вы не будете против, если я передам подарок?" – поделилась воспоминаниями актриса.

Сумская подчеркнула, что сама настояла на том, чтобы ее муж согласился принять подарок.

"Спустя какое-то время подъехала огромная машина. Охранник ему подарил брендовые роскошные часы. И как я должна на это реагировать?" – подытожила Сумская.

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Видео: Rostyslove Production / YouTube

В официальном браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.

С первым мужем, Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.