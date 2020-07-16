  "Это такая харизма, такой аромат одеколона". Сумская рассказала об отношениях с Винником

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, что часто видится с певцом Олегом Винником.

Сумская о Виннике: Ну что вам сказать? Все в него влюбились Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production рассказала, что живет по соседству с певцом Олегом Винником.

Сумская призналась, что познакомилась с Винником много лет назад.

"Еще во время моей работы на "Первом национальном" телеканале в передаче "Легко быть женщиной" его директор позвонил нашему и попросил, чтобы Олег у нас спел. Ну что вам сказать? Все в него влюбились. Это такая харизма, такой аромат одеколона, что он заполнил собой всю студию. И я сказала: "О! Вот это будет звезда". И так потом и случилось – Олег засиял, став суперзвездой", – призналась Сумская.

Она рассказала, что и в повседневной жизни часто видится с Винником.

"Мы соседи. Наши дома рядом, и я часто вижу Олега. После концертов или съемок он меня пару раз подвозил", – заявила актриса.

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Видео: Rostyslove Production / YouTube

В 2013 году Сумская снялась в клипе Винника "Роксолана".

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