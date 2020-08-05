"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram обнародовала фотографии и видео, сделанные год назад во время участия в съемках польского сериала "Блондинка" – на снимках артистка запечатлена рыжеволосой.
По словам актрисы, из-за карантина в этом году она не смогла попасть на съемки нового сезона.
"И билеты на самолет мне уже купили, и ждали меня в Супрашли и Варшаве, но никак не получилось договориться с польской полицией", – объяснила актриса.
В комментариях к публикации Сумская рассказала, что после прибытия в Польшу она обязана будет провести две недели в обсервации, а съемочная группа так долго ждать не может.
"Это парик или для роли изменили цвет волос?" – поинтересовались фолловеры.
"Парик, конечно", – ответила Сумская.
"Как же вам хорошо в этом цвете. Помолодели лет на 10", – заметили пользователи сети.
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Dzi * kuj * moim polskim kolegom i przyjacio * om ! Цього року,на жаль,не змогла поїхати на зйомки чергового сезону серіалу «Блондинка» з причини карантину...І квитки вже на літак мені купили,чекали у Супрашлі і Варшаві,але ніяк не змогли домовитись з польською поліцією,яка до речі,дуже сувора,одразу з літака на карантин і двічі на день приходить перевіряти,чи в номері людина..Якщо порушив,позбавлення на 5років в‘їзду до країни!Гортайте фото,можна подивитись уривок,де я граю Оксану разом з прекрасним партнером,моїм чоловіком за сюжетом,якого грає дуже відомий польський актор Анджей Грабовський! Дякую всій команді,моєму агенту Edwin Ba * a * ski за творчу співпрацю і до нових зустрічей !b * dziemy wi * cej pracowa * !
Ольга Сумская родилась во Львове. Она обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).