"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос

Украинская актриса Ольга Сумская разместила в сети снимки, на которых запечатлена в новом образе.

Сумская преобразилась из блондинки в рыжеволосую с помощью парика Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram обнародовала фотографии и видео, сделанные год назад во время участия в съемках польского сериала "Блондинка" – на снимках артистка запечатлена рыжеволосой.

По словам актрисы, из-за карантина в этом году она не смогла попасть на съемки нового сезона.

"И билеты на самолет мне уже купили, и ждали меня в Супрашли и Варшаве, но никак не получилось договориться с польской полицией", – объяснила актриса.

В комментариях к публикации Сумская рассказала, что после прибытия в Польшу она обязана будет провести две недели в обсервации, а съемочная группа так долго ждать не может.

"Это парик или для роли изменили цвет волос?" – поинтересовались фолловеры.

"Парик, конечно", – ответила Сумская.

"Как же вам хорошо в этом цвете. Помолодели лет на 10", – заметили пользователи сети.

Ольга Сумская родилась во Львове. Она обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).