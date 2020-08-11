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В Украине создали профсоюз работников музыкальной индустрии

Во Всеукраинский профсоюз работников музыкальной индустрии среди прочих вошли продюсер Михаил Ясинский, правовед Анна Степаненко, популярная украинская певица Оля Полякова, режиссер Алан Бадоев, продюсер Юрий Никитин, певица и автор песен Татьяна Решетняк (Tayanna) и другие.

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Свидетельство об официальной регистрации получили Ясинский, Полякова и Степаненко
Свидетельство об официальной регистрации получили Ясинский, Полякова и Степаненко
Фото предоставлено пресс-службой профсоюза музработников

Известные украинские артисты и продюсеры объединились во Всеукраинский профсоюз работников музыкальной индустрии. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе профсоюза.

"Работа по созданию профильной организации велась давно, но острая необходимость в ней возникла именно из-за введения карантинных мероприятий, когда вся музыкальная индустрия приостановила деятельность на неопределенный срок. Это ускорило объединение представителей творческих профессий, которые собираются предложить государству конкретный план развития отрасли, которая имеет большой экономический и культурный потенциал", – сказано в заявлении.

Учредительное собрание состоялось 23 июня 2020 года, представители 16 областных организаций согласовали устав и создание Всеукраинского профессионального союза работников музыкальной индустрии, а также избрали членов правления и наблюдательного совета профсоюза.

"Это признак совершеннолетия музыкальной индустрии, которая за эти годы выросла до полноценного общения с государством. Всеукраинский профсоюз – это мощная форма общественного объединения, которая имеет значительный перечень юридических инструментов для защиты профессиональных интересов представителей музыкальной сферы, авторских прав, создания современного законодательства, инвестиционного климата, налоговой политики, отраслевой программы развития", – добавили в пресс-службе.

Официальный документ о государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины получили председатель профсоюза продюсер Михаил Ясинский, заместитель председателя профсоюза и правовед Анна Степаненко, а также популярная украинская певица Оля Полякова, которая является членом правления.

К профсоюзу присоединились режиссер Алан Бадоев, продюсер Юрий Никитин, директор и совладелец музыкального издательства Best Music Марьяна Воронина, музыкант и основатель LiRoom.com.ua Алексей Бондаренко, продюсер и звукорежиссер Вадим Лисица, председатель Всеукраинской ассоциации дистрибьюторов, производителей и продавцов профессионального звукового и светового оборудования Ольга Кушпитовская, певица и автор песен Татьяна Решетняк (Tayanna), основательница форума концертной индустрии Kyiv Music Days Евгения Стрижевская, директор музыкального PR/Digital агентства "Много воды" Александр Вареница, промоутер и организатор фестивалей Ростислав Кулик, музыкант, саунд-продюсер и автор песен проекта Cape Cod Максим Сикаленко и другие.

Профсоюз называет первоочередным шагом подачу в Верховную Раду предложения о создании профильного подкомитета музыкальной индустрии. В пресс-службе добавили, что комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики "воспринял инициативу положительно и уже в сентябре будет рассматривать вопрос о создании такого подкомитета".

Также профсоюз намерен разработать программу развития музыкальной индустрии на пять лет и предложить ее властям.

Теги: Украина, музыка, культура, Алан Бадоев, Татьяна Решетняк, Юрий Никитин, Оля Полякова, Tayanna, Вадим Лисица, Михаил Ясинский
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