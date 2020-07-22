Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина заявила, что многие звезды отказываются от приглашения принять участие в ее передаче "Экзамен".

Ефросинина: Если ты соглашаешься на интервью, то умей ответить даже на самые неудобные вопросы Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в Instagram заявила, что с пониманием относится к отказам звезд дать интервью для ее передачи "Экзамен", которая выходит на YouTube-канале.

Ефросинина подчеркнула, что знает причину их отказов. По словам телеведущей, звезды опасаются в разговоре с ней излишней откровенности.

"Надо иметь внутреннее смелое решение вести себя естественно, без боязни выпасть из скрупулезно выстроенного образа, говорить откровенно. Если ты соглашаешься на интервью, то умей ответить даже на самые неудобные вопросы. Поэтому я абсолютно с пониманием отношусь к отказам", – написала она.

Ефросинина призналась, что спокойно реагирует на то, что публичные люди, отказав ей в интервью, соглашаются на разговор с другими блогерами.

"Меня даже радует, что к другим интервьюерам они ходят, а ко мне нет – значит, точно понимают, что со мной надо начистоту", – подытожила она.

Участники авторской программы Маши Ефросининой "Экзамен", которая выходит на ее YouTube-канале, отвечают на заранее подготовленные вопросы, вытягивая их наугад из стопки сердец. Первой участницей "Экзамена" стала украинский фотограф Соня Плакидюк.

Ранее Ефросинина говорила, что певица Тина Кароль отказывает ей в интервью. Ведущая также рассказала, что певица Оля Полякова отменила заранее согласованное интервью в последний момент.

Комментируя в интервью Рамине Эсхакзай отсутствие среди героев ее передачи ведущей Ольги Фреймут, Ефросинина заявила, что ей не интересны люди, которые никогда не покажут свою подлинную суть в эфире.