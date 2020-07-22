Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в Instagram заявила, что с пониманием относится к отказам звезд дать интервью для ее передачи "Экзамен", которая выходит на YouTube-канале.
Ефросинина подчеркнула, что знает причину их отказов. По словам телеведущей, звезды опасаются в разговоре с ней излишней откровенности.
"Надо иметь внутреннее смелое решение вести себя естественно, без боязни выпасть из скрупулезно выстроенного образа, говорить откровенно. Если ты соглашаешься на интервью, то умей ответить даже на самые неудобные вопросы. Поэтому я абсолютно с пониманием отношусь к отказам", – написала она.
Ефросинина призналась, что спокойно реагирует на то, что публичные люди, отказав ей в интервью, соглашаются на разговор с другими блогерами.
"Меня даже радует, что к другим интервьюерам они ходят, а ко мне нет – значит, точно понимают, что со мной надо начистоту", – подытожила она.
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Вчера выложила одну фотку из этой серии. Такие называют #mood , но вы ( за это я обожаю Инстаграм) неожиданно в комментах подкинули мне несколько тем для обсуждения Одной из них стала внезапная череда просьб по героям, которых вы хотите видеть в #Экзамен ... * Во-первых, я супер счастлива, что проект вам так зашёл и вы ждёте каждый выпуск. А по поводу всех желаемых вами фамилий в комментах, отвечаю: нет ни одной, кому бы мы не звонили и не приглашали. Вот, правда- я б туда ещё десяток докинула, что вы не упомянули И раз вы до сих пор не видите с ними выпуска- это означает, что у нас нет от них согласия. Причины у всех разные. Но своё мнение я вам скажу: хорошее интервью на ютьюб сегодня задало для героев определенный уровень - надо иметь внутреннее смелое решение вести себя естественно (без боязни выпасть из скрупулёзно выстроенного образа), говорить откровенно. Прям до глубины и про всё, о чем раньше в теле интервью можно было отшутиться или сказать: no comments. А ещё лучше выслать заранее список стоп-тем и поставить на записи надзирателя с карандашом, чтобы потом требовал правок при монтаже. * Сегодня так не работает.. Особенно в ютьюбе. Сегодня, если ты соглашаешься на интервью, то умей даже на самые неудобные вопросы ответить: вот как хочешь, но ответить, понимая, что зритель всё видит и чует.. И чем подлиннее твоя история ( даже, если там много факторов, дискредитирующих тебя по мнению твоего PRменеджмента), тем больше тебя раскроют и примут твои зрители. Это, признаюсь, охеренное мое обнаружение - ведь мне есть с чем сравнивать ( на моем счёту 100 выпусков #Відверто для телека). Мало того, я сама дала два больших интервью за последние месяцы, осознавая эту реальность: или будь честной и неси ответственность за сказанное, или отказывайся и строй образ за счёт только своих соц.ресурсов... * Поэтому я абсолютно с пониманием отношусь к отказам и долгим раздумываниям каждого, кого мы терпеливо ждём на #Экзамен. У них есть право на своё решение - это их жизни и их истории, и им решать делиться ими или нет. Меня даже радует, что к другим интервьюерам они ходят, а ко мне нет- значит, точно понимают, что со мной надо начистоту... И это круто!!!
Участники авторской программы Маши Ефросининой "Экзамен", которая выходит на ее YouTube-канале, отвечают на заранее подготовленные вопросы, вытягивая их наугад из стопки сердец. Первой участницей "Экзамена" стала украинский фотограф Соня Плакидюк.
Ранее Ефросинина говорила, что певица Тина Кароль отказывает ей в интервью. Ведущая также рассказала, что певица Оля Полякова отменила заранее согласованное интервью в последний момент.
Комментируя в интервью Рамине Эсхакзай отсутствие среди героев ее передачи ведущей Ольги Фреймут, Ефросинина заявила, что ей не интересны люди, которые никогда не покажут свою подлинную суть в эфире.