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21 июля, 2020
 
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Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи

По словам украинской телеведущей Маши Ефросининой, в июле 1997 года она переехала из Керчи жить и учиться в Киев.

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Ефросинина: Я знала, что хочу поступить
Ефросинина: Я знала, что хочу поступить
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что 23 года назад, переехав жить в Киев, не ставила перед собой цель стать телеведущей. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Сегодня ровно 23 года, как я приехала поступать в Киев из маленького городка Керчь. Все, как вчера – мы с мамой живем у знакомой, ночуем у нее, пока я сдаю вступительные экзамены. Заезжаем в общежитие смотреть комнату, покупаем на Троещинском рынке мне платья для университета", – поделилась она воспоминаниями. 

Ефросинина призналась, что не ставила перед собой задачу стать той, кем стала. 

"Я знала только, что хочу поступить, а дальше будь как будет – ни коллажей, ни планирования на 10 лет вперед, ни задач, ни целей", – подытожила она. 

Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков. 

В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем"

Теги: Киев, Крым, Украина, Керчь, телеведущая, Маша Ефросинина
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