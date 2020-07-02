"Ну и везучая ты, дрыщ". Ефросинина обменялась репликами с младшей сестрой

Телеведущая Маша Ефросинина во время диалога в соцсетях отметила, что Елизавете Ющенко повезло иметь такую сестру, как она.

Разница в возрасте между сестрами составляет семь лет Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором позировала в рубашке темно-бежевого цвета, заправленной в джинсы.

Младшая сестра Ефросининой Елизавета Ющенко одной из первых отреагировала на публикацию.

"Чья это такая красивая сестра?" – написала она.

"Ну и везучая ты, дрыщ", – последовал ответ Ефросининой.

"Что да, то да", – не стала спорить Ющенко.

Маша Ефросинина старше своей сестры на семь лет. В июле 2009 года Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко – Андрея, сменив фамилию. В конце 2012 года пара развелась. В браке у супругов родилась дочь Варвара.

В настоящее время младшая сестра Ефросининой замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях Елизавета Ющенко родила сына.