"Ну и везучая ты, дрыщ". Ефросинина обменялась репликами с младшей сестрой

Украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором позировала в рубашке темно-бежевого цвета, заправленной в джинсы.
Младшая сестра Ефросининой Елизавета Ющенко одной из первых отреагировала на публикацию.
"Чья это такая красивая сестра?" – написала она.
"Ну и везучая ты, дрыщ", – последовал ответ Ефросининой.
"Что да, то да", – не стала спорить Ющенко.
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Сегодня в сториз провела опрос, мол у кого как изменились отношения с подругами за карантин ( или назове * м его «весна в заточении», потому что сеи * час тоже вроде как карантин, но всем пофигу) ? Одним словом, спросила потепление с подругами или разлад? Результат- более 30% разладов... И мне вдруг подумалось, что мы так много с вами в начале карантина строили прогнозов про отношения полов внутри новои * реальности, что совсем забыли обсудить результаты! Ну что у кого, рассказываи * те? Кто забеременел? Разве * лся? Вернулся к бывшему?Влюбился в онлаи * не? Заве * л друзеи * ? Открыл для себя прелести одиночества? #срочныйопрос
Маша Ефросинина старше своей сестры на семь лет. В июле 2009 года Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко – Андрея, сменив фамилию. В конце 2012 года пара развелась. В браке у супругов родилась дочь Варвара.
В настоящее время младшая сестра Ефросининой замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях Елизавета Ющенко родила сына.
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Самое большое счастье - это быть мамойспасибо, что выбрали меня! Я сделаю все, чтоб вы были самыми счастливыми