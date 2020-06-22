"Очнулась с мыслью: все сломала". Ефросинина травмировалась во время падения с лестницы

Украинская телеведущая Маша Ефросинина травмировалась, поскользнувшись на лестнице. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
"Вышла на лестничную клетку, ринулась вниз, и на первой же ступеньке поскользнулась. Очнулась на последней ступени с одной мыслью: "Мне трында – все сломала". Обошлось, слава богу, сильнейшим ушибом", – написала Ефросинина.
По ее словам, из-за травмы она вынуждена была отказаться от планов.
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- Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах... Вы не понимаете, что у меня было запланировано на эти выходные: дни рождения друзеи * , разбор гардероба для пополнения @masha.charity.sale ; пикник с семьеи * в честь больших событии * в жизни нашего папы, собственно, сам сегодняшнии * День Папы...... И что? Правильно: Вышла на лестничную клетку в пятницу, решительно не пользуясь лифтом, ринулась вниз, и на первои * же ступеньке фигааааак и поскользнулась ( не ходите в плоских шле * пках по лестницам ) Очнулась на последнеи * ступени с однои * мыслью: мне трында- все * сломала! Дальше шок, врачи, испуганные домашние, и синяк на пол тела... Все * , обошлось, слава Богу, сильнеи * шим ушибом И вот уже вторые сутки я заедаю черешнеи * накрывшиеся моеи * , пардон, синеи * жопои * , выходные... Я вообще любила раньше поскулить: аи * аи * аи * , за что мне, да почему? А в этот раз ежесекундно повторяю : Спасибо, Вселенная, что все * обошлось вот так- сильным испугом и распухшеи * левои * булкои * #ретроFuckingград #берегитесебя #попакакуким
Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Она выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В 19 лет Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".
В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.