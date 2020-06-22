"Очнулась с мыслью: все сломала". Ефросинина травмировалась во время падения с лестницы

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, поскользнувшись на ступеньках, получила "сильнейший ушиб".

Украинская телеведущая Маша Ефросинина травмировалась, поскользнувшись на лестнице. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Вышла на лестничную клетку, ринулась вниз, и на первой же ступеньке поскользнулась. Очнулась на последней ступени с одной мыслью: "Мне трында – все сломала". Обошлось, слава богу, сильнейшим ушибом", – написала Ефросинина.

По ее словам, из-за травмы она вынуждена была отказаться от планов.

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Она выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 19 лет Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".



В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.