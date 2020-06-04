"Ни бодуна, ни похмелья". Непьющая Ефросинина поделилась рецептом алкогольного коктейля

По словам украинской телеведущей Маши Ефросининой, у нее непереносимость любого вида алкоголя, кроме вина и текилы.

Ефросинина: Я могу выпить несколько бокалов вина, и то крайне редко Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась рецептом алкогольного коктейля. Видеозапись приготовления напитка она опубликовала в Instagram.

"У меня непереносимость любого алкоголя. Я такая вся дохлая, мне вызывают врача. Я могу выпить несколько бокалов вина, и то крайне редко. И тут друг рассказал рецепт коктейля. Я попробовала. И что? Ни бодуна, ни похмелья", – призналась Ефросинина.

По словам телеведущей, для приготовления алкогольного напитка понадобится много льда, 20 граммов текилы, столько же лимонного сока и газированная вода.

"Получается милая, ароматная история. Пожалуйста, поскольку я, человек непьющий, рекомендую вам алкогольный коктейль, пообещайте – только один?!" – подытожила телеведущая.

В интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" Ефросинина заявила, что отказывается рекламировать алкогольные напитки. "Алкашку" предлагают рекламировать, а я не пью. Ну как я могу – водку, вискарь?" – рассказала Ефросинина.

Ранее телеведущая записала ролик, в котором требовала приготовить ей коктейль "Секс на пляже".

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Она выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 19 лет Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.