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19 июня, 2020
 
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Не узнали. Ефросинина пережила неловкий момент

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что случайно подслушала, как люди критиковали ее новый имидж. При этом они не узнали ведущую, которая находилась рядом.

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Ефросинина: Я не включаюсь в чужие беседы
Ефросинина: Я не включаюсь в чужие беседы
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина стала свидетельницей разговора, во время которого собеседники обсуждали ее новую прическу, не подозревая, что она все слышит. Об этом ведущая рассказала в Instagram. 

"Тот неловкий момент, когда за соседним столиком обсуждают, как тебе не идет челка, но из-за нее же не узнают и говорят очень громко", – поделилась услышанным Ефросинина. 

Она призналась, что не выдала своего присутствия. 

"Однажды беременной я была на маникюре. И вдруг одна женщина на весь зал крикнула: "А кто знает, разродилась ли Ефросинина?". Я встала, подошла к ней и сказала: "Еще нет, простите! Дайте ваш номер, я сразу сообщу". Ей стало плохо, она начала задыхаться! С тех пор я не включаюсь в чужие беседы", – призналась ведущая, отвечая на вопросы фолловеров. 

Ефросинина сменила имидж накануне дня рождения. Видеозапись процесса стрижки волос она обнародовала в Instagram

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Она выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 19 лет Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.

Теги: Украина, телеведущая, Маша Ефросинина
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