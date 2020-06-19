Не узнали. Ефросинина пережила неловкий момент

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что случайно подслушала, как люди критиковали ее новый имидж. При этом они не узнали ведущую, которая находилась рядом.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина стала свидетельницей разговора, во время которого собеседники обсуждали ее новую прическу, не подозревая, что она все слышит. Об этом ведущая рассказала в Instagram.

"Тот неловкий момент, когда за соседним столиком обсуждают, как тебе не идет челка, но из-за нее же не узнают и говорят очень громко", – поделилась услышанным Ефросинина.

Она призналась, что не выдала своего присутствия.

"Однажды беременной я была на маникюре. И вдруг одна женщина на весь зал крикнула: "А кто знает, разродилась ли Ефросинина?". Я встала, подошла к ней и сказала: "Еще нет, простите! Дайте ваш номер, я сразу сообщу". Ей стало плохо, она начала задыхаться! С тех пор я не включаюсь в чужие беседы", – призналась ведущая, отвечая на вопросы фолловеров.

Ефросинина сменила имидж накануне дня рождения. Видеозапись процесса стрижки волос она обнародовала в Instagram.

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Она выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 19 лет Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".



В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.