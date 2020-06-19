Не узнали. Ефросинина пережила неловкий момент

Украинская телеведущая Маша Ефросинина стала свидетельницей разговора, во время которого собеседники обсуждали ее новую прическу, не подозревая, что она все слышит. Об этом ведущая рассказала в Instagram.
"Тот неловкий момент, когда за соседним столиком обсуждают, как тебе не идет челка, но из-за нее же не узнают и говорят очень громко", – поделилась услышанным Ефросинина.
Она призналась, что не выдала своего присутствия.
"Однажды беременной я была на маникюре. И вдруг одна женщина на весь зал крикнула: "А кто знает, разродилась ли Ефросинина?". Я встала, подошла к ней и сказала: "Еще нет, простите! Дайте ваш номер, я сразу сообщу". Ей стало плохо, она начала задыхаться! С тех пор я не включаюсь в чужие беседы", – призналась ведущая, отвечая на вопросы фолловеров.
Ефросинина сменила имидж накануне дня рождения. Видеозапись процесса стрижки волос она обнародовала в Instagram.
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Большинство из вас (так мне показалось!) было против И я вас поддерживаю! Ведь я точно знаю: * - что я замудохаюсь с этои * че * лкои * ; * - что укладка будет мне, рукожопычу, стоить разбитых об стену фенов * - что в один прекрасныи * день я посмотрю на себя и на старые фото, и подумаю #какиероскошные были у меня косы, и пожалею ... * - что решения, принятые в ретроградную Венеру ( как мне кто-то написал), самые неправильные * Но вот честно, ну, и пускаи * ! Сегодня мне нравится, и я летаю от легкости, которои * мне очень хотелось! Карантин че * тко показал, что все * проанализировать и спланировать - это сегодня самая неблагодарная хрень! И все, что мы можем освоить, чтобы не сои * ти с ума- это учиться #житьвмоменте и каи * фовать сеи * час * П.С. Но за рекомендации хороших сухих шампунеи * для брюнеток буду сильно благодарна
Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Она выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В 19 лет Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".
В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.