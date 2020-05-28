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28 мая, 2020
 
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"Мы не выходили из постели три дня". Ефросинина описала свидание с мужем после года разлуки

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о сексе с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым, подчеркнув, что ему может не понравиться ее публичная откровенность.

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Ефросинина: В нашем сексе никогда нет третьего
Ефросинина: В нашем сексе никогда нет третьего
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина заявила, что после семи лет брака они с мужем Тимуром Хромаевым начали исследовать ассортимент зарубежных секс-шопов. Об этом она рассказала коллеге Рамине Эсхакзай в эфире передачи, которая выходит на YouTube-канале "Ходят слухи"

"Мы решили, что это будет игрой по спасению отношений. На какое-то количество лет секс-шопы стали интересным местом", – призналась Ефросинина. 

По словам телеведущей, вскоре в их с супругом отношениях наступил кризис и они расстались на год. 

"Это было очень смешно – когда мы решили встретиться, мы сразу же переспали. Мы не выходили из постели три дня", – призналась Ефросинина. 

Она подчеркнула, что на сегодняшний день в их интимной жизни нет ограничений, оговорившись, что мужу может не понравиться ее публичная откровенность. 

"Ну как нет? В нашем сексе никогда нет третьего. Мы всегда вдвоем. И все, что допускает мир двоих – здесь не может быть стыда. Пробуйте", – подытожила Ефросинина. 

ВИДЕО
Видео: Ходят слухи / YouTube

Ефросинина вышла замуж за Хромаева в 2003 году. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения. У пары есть дочь Нана, родившаяся 16 февраля 2004 года, и сын Александр. Он родился 25 августа 2014-го.

Теги: Украина, секс, телеведущая, Тимур Хромаев, Маша Ефросинина
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